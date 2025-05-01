ЗМІ: ЄС представить нові торговельні пропозиції США наступного тижня

Європейський Союз планує наступного тижня представити США документ, в якому буде запропоновано знизити торговельні та нетарифні бар'єри, збільшити європейські інвестиції в США та співпрацювати у вирішенні глобальних проблем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

За словами осіб, обізнаних з цим питанням, у документі буде запропоновано знизити торговельні та нетарифні бар'єри, збільшити європейські інвестиції в США, співпрацювати у вирішенні глобальних проблем, таких як надлишкові потужності Китаю у виробництві сталі, та закуповувати американські товари, такі як скраплений природний газ і технології.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, плани можуть ще змінитися, оскільки Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, що займається торговельними питаннями блоку, продовжує консультації з державами-членами.

За словами джерел, ЄС також продовжує розробляти плани щодо вжиття заходів у відповідь на мита, введені президентом Дональдом Трампом проти Євросоюзу, у разі провалу переговорів. Ці плани включають нові списки американських товарів, на які будуть накладені мита, а також можливі обмеження на експорт.

ЄС готується до найгірших сценаріїв, включаючи судові позови до Світової організації торгівлі та вирішення проблеми перенаправлення торгівлі, спричиненої митами США на китайський експорт.

Європейська комісія у середу, 30 квітня, представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.

Раніше у квітні Дональд Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.