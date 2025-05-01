СМИ: ЕС представит новые торговые предложения США на следующей неделе

Европейский Союз планирует на следующей неделе представить США документ, в котором будет предложено снизить торговые и нетарифные барьеры, увеличить европейские инвестиции в США и сотрудничать в решении глобальных проблем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

По словам лиц, знакомых с этим вопросом, в документе будет предложено снизить торговые и нетарифные барьеры, увеличить европейские инвестиции в США, сотрудничать в решении глобальных проблем, таких как избыточные мощности Китая в производстве стали, и закупать американские товары, такие как сжиженный природный газ и технологии.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, планы могут еще измениться, поскольку Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, занимающийся торговыми вопросами блока, продолжает консультации с государствами-членами.

По словам источников, ЕС также продолжает разрабатывать планы по принятию ответных мер на пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом против Евросоюза, в случае провала переговоров. Эти планы включают новые списки американских товаров, на которые будут наложены пошлины, а также возможные ограничения на экспорт.

ЕС готовится к худшим сценариям, включая судебные иски к Всемирной торговой организации и решение проблемы перенаправления торговли, вызванной пошлинами США на китайский экспорт.

Европейская комиссия в среду, 30 апреля, представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Дональда Трампа о торговле и введенных США тарифах.

Ранее в апреле Дональд Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.