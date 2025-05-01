Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подписанное с Украиной соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления станет шагом к прекращению войны, которую развязала РФ.

Об этом Рубио написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь отметил, что соглашение было подписано благодаря "лидерству президента США Дональда Трампа".

"(Это соглашение) – важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны", – подчеркнул Рубио.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем говорится о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по недрам даст США больше, чем было потрачено на Украину.