В Женеве бастовали сотрудники ООН из-за сокращений на фоне политики Трампа

В четверг, 1 мая, сотни сотрудников Организации Объединенных Наций провели акцию протеста у европейской штаб-квартиры ООН в Женеве, выражая возмущение сокращениями рабочих мест, вызванными масштабным урезанием гуманитарной помощи со стороны президента США Дональда Трампа и других доноров.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Сотрудники ООН и ее специализированных агентств держали плакаты с надписями: "ПРЕКРАТИТЕ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ООН!" и выкрикивали: "Сотрудники ООН – не товар!"

По словам самих работников, менее масштабные акции также прошли 1 мая в Таиланде и Мьянме.

Фото: Reuters

Отмечается, что сокращения уже коснулись сотрудников с краткосрочными контрактами, в частности в таких структурах, как Международная организация по миграции. Однако, по оценкам, увольнения ожидают еще тысячи работников.

Наиболее глубокие сокращения прогнозируются в агентствах, которые больше всего зависят от добровольного финансирования, в частности со стороны бывшего главного донора – Соединенных Штатов. Среди них – Всемирная продовольственная программа и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Они пытались меня оставить, но это было невозможно. И вот мы здесь: замораживание найма, нулевой бюджет", – поделилась правозащитница Ан Кайперс, чей временный контракт в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не продлили.

Фото: Reuters

В середине апреля писали, что в Белом доме предложили Государственному департаменту США дополнительно сократить расходы, что предусматривает почти полное прекращение финансирования деятельности НАТО и Организации Объединенных Наций.