"Новый этап стратегического партнерства": Сибига приветствовал соглашение о недрах с США

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что соглашение об использовании ресурсов между Украиной и США выгодно для обеих стран и укрепит двусторонние отношения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

По словам Сибиги, подписанное накануне соглашение о создании инвестиционного фонда для восстановления "знаменует начало нового этапа стратегического партнерства между Украиной и США".

"Интенсивная работа над текстом соглашения позволила достичь сбалансированного и надежного соглашения, которое принесет пользу обеим странам. Оно обеспечит долгосрочное восстановление и процветание Украины, а также откроет новые инвестиционные возможности для США и американских компаний", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что соглашение упоминает и о процессе вступления Украины в ЕС, и о роли Украины в поддержании международного мира.

"Соглашение не касается только бизнеса, а является инвестицией в долгосрочное присутствие американского стратегического бизнеса в Украине и формирование будущей архитектуры безопасности", – подытожил Сибига.

Украина и США накануне, 30 апреля, заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.

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