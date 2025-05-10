Трамп призвал "прекратить глупую войну" на фоне заявления посольства США о атаке РФ

Американский президент Дональд Трамп призвал главу Кремля Владимира Путина и президента Владимира Зеленского остановить войну на фоне предупреждения от американского посольства в Украине о риске массированного обстрела в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет "Европейская правда".

Журналисты спросили у Трампа, что бы он хотел сказать Путину на фоне предупреждения посольства США в Киеве о возможной значительной атаке России на Киев.

На это американский президент сказал, что "имеет послание к обеим сторонам".

"Закончите эту войну. Мы теряем 5 тысяч солдат в неделю – российских, украинских, и, кстати, не только солдат. Я говорю: прекратите эту глупую войну. Вот мое послание для обеих сторон", – заявил он.

Предупреждение посольства США в Украине появилось на фоне окончания "трехдневного перемирия", объявленного Путиным из-за празднования так называемого дня победы 9 мая.

Между тем, по информации СМИ, США и европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня, отказ России от которого может обернуться новыми санкциями.