Times: Британия отправляет в Украину макеты оружия "в стиле ИКЕА", чтобы обмануть россиян

Британские военные присылают украинским войскам приманки, которые выглядят как системы противовоздушной обороны и танки, чтобы обмануть россиян и заставить их поражать фальшивые цели.

Об этом говорится в материале The Times, передает "Европейская правда".

Британские войска пытаются обмануть войска РФ и заставить их думать, что Великобритания отправила в Украину больше оружия, чем есть на самом деле, чтобы Россия тратила свою технику на уничтожение дешевых распечатанных макетов вооружений, а не настоящих комплектов.

"Мы не предоставили огромного количества оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на линии фронта, является выгодным для нас", – пояснила Лоури Симнер, командир эскадрильи Королевских военно-воздушных сил.

Симнер сказала, что противники, оснащенные спутниковыми снимками и беспилотниками, теперь лучше видят разницу между надувными танками, которые использовались во Второй мировой войне, и настоящими танками. В результате, Taskforce Kindred, команда Министерства обороны, которая отвечает на украинские запросы на новые комплекты, работала со специалистами отрасли, чтобы разработать новые методы обмана.

Эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания отправляет в Украину, и печатают их на материале, который затем отправляют в Киев, чтобы украинские войска могли собрать его за считанные часы. Затем приманки разворачиваются на линии фронта, чтобы сбить с толку вражеские системы.

Полковник Олли Тодд, морской пехотинец Королевской морской пехоты, отвечающий за закупки для оперативно-тактической группы Taskforce Kindred, рассказал, что команда из 20 человек работала и над другими макетами, в том числе для танков Challenger 2 и бронированных самоходных артиллерийских установок AS-90, которые являются дефицитными.

"Они выглядят так же, как настоящие. Ими можно довольно легко обмануть", – сказал он, добавив, что МО прошло долгий путь от времен надувных танков.

По его словам, если Британия предоставляет Украине пять машин, то вместе с ними Министерство обороны, вероятно, пришлет до 30 муляжей, которые, как правило, выглядят как настоящие с небольшого расстояния в 25 метров. Он добавил, что макеты являются "фундаментальными" на поле боя.

Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины, заявила в кулуарах Лондонской оборонной конференции, что россияне также разворачивают "приманки" на поле боя.

"Приманки являются очень необходимым элементом ведения войны сегодня", – сказала она. По ее словам, Россия отправляет сотни беспилотников для атаки на украинские войска, но многие из них, по сути, являются "ненастоящими", поскольку содержат крошечное количество взрывчатки. Однако украинцы будут тратить часть своих возможностей, сбивая их.

В 2023 году сообщалось, что чешская компания Inflactech, которая специализируется на изготовлении надувных макетов военной техники для введения врага в заблуждение, учитывая полномасштабное вторжение РФ в Украину запустила производство фальшивых HIMARS.