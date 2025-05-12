Сибіга обговорив з європейськими міністрами "рішучі кроки" щодо Росії

Глава МЗС Андрій Сибіга у понеділок долучився онлайн до зустрічі глава МЗС найбільших європейських держав, де обговорили "рішучі кроки" щодо Росії, зокрема, нові санкції.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив у соцмережі Х.

У понеділок в Лондоні зібралися глави МЗС Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Франції. Присутня також глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Ключовими темами нашої сьогоднішньої зустрічі були мирні зусилля та наша спільна робота зі Сполученими Штатами. Ми скоординували стратегії наших кроків на цей тиждень, які будуть вирішальними для миру та відповідальності", – повідомив Сибіга.

Він відзначив, що росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню з 12 травня та продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту.

"Ми обговорили рішучі кроки, які можна вжити, включаючи санкції проти банківської системи, центрального банку та енергетичного сектору Росії, а також нові пакети оборонної допомоги для України. Путін повинен усвідомити наслідки відмови від мирних зусиль і продовження війни", – заявив Сибіга.

Міністр додав, що разом з колегами вони скоординували наступні кроки, контакти та зусилля на цей тиждень і надалі.

Сибіга подякував Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі та Європейському Союзу за їхню незмінну підтримку та невтомні зусилля для досягнення справедливого миру.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.

В уряді Німеччини 12 травня заявили, що якщо до кінця дня в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.