У сотнях шкіл Франції почали експеримент з "10-денним детоксом" від смартфонів

У кількох сотнях французьких шкіл розпочався 10-денний експеримент з "детоксом" від смартфонів, планшетів та приставок – учням треба замикати їх у шафі на увесь навчальний день.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Експеримент у визначених навчальних закладах, від дитсадків до старших класів школи, триватиме з 13 по 22 травня та охопить понад 117 500 дітей.

Учням потрібно буде залишати свої смартфони, планшети та приставки у шафі на увесь навчальний день. Батьків у межах закладів та вихователів і вчителів під час перерв також заохочують не діставати свої електронні пристрої.

Експеримент подають як "вправу з відповідального споживання і ментального здоров’я", покликану показати усім їхній рівень залежності від екранів і, можливо, переглянути свої повсякденні звички.

Протягом цих 10 днів школи пропонуватимуть учням більше занять зі "спілкування та дослідження", щоб показати різноманіття цікавих способів проводити час без телефонів.

Крім того, учням пропонують заробляти бали за відмову від телефонів у той час, коли вони не на заняттях – вранці перед виходом до школи, на великій обідній перерві, після повернення зі школи.

У деяких школах Франції заборонили учням використання мобільних телефонів протягом всього навчального дня.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів. Парламент Фінляндії схвалив поправки до законодавства, що дозволять обмежити учнів у користуванні мобільними телефонами під час навчального процесу.