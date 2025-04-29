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Парламент Фінляндії підтримав обмеження на використання смартфонів у школі

Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 18:05 — Марія Ємець

Парламент Фінляндії схвалив поправки до законодавства, що дозволять обмежити учнів у користуванні мобільними телефонами під час навчального процесу.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У вівторок 29 квітня фінський парламент затвердив зміни до законодавства, що запроваджують обмеження на використання мобільних телефонів у школі. Зміни набудуть чинності з серпня 2025 року.

За новими правилами, учні початкової і середньої школи зможуть діставати свої смартфони під час уроків лише з дозволу вчителя – для завдань, що передбачають використання телефона, або якщо це буде потрібно через причини, пов’язані зі здоров’ям. 

Також вчителям і керівництву школи надали повноваження відібрати телефон у дитини, якщо його використання зриває навчальний процес.

За місяць до цього Комітет з конституційних прав не побачив проблем із законопроєктом про заборону використовувати смартфони та інші подібні пристрої під час уроків у школі.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи. 

Приміром, у Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції збираються посилити заборону на використання мобільних телефонів учнями середньої школи, внаслідок чого школярам віком від 11 до 15 років заборонять мати при собі телефони протягом всього навчального дня.

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Фінляндія ЄвроЖиття
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