В сотнях школ Франции начали эксперимент с "10-дневным детоксом" от смартфонов

В нескольких сотнях французских школ начался 10-дневный эксперимент с "детоксом" от смартфонов, планшетов и приставок – ученикам надо запирать их в шкафу на весь учебный день.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Эксперимент в определенных учебных заведениях, от детсадов до старших классов школы, продлится с 13 по 22 мая и охватит более 117 500 детей.

Ученикам нужно будет оставлять свои смартфоны, планшеты и приставки в шкафу на весь учебный день. Родителей в пределах заведений и воспитателей и учителей во время перерывов также поощряют не доставать свои электронные устройства.

Эксперимент подают как "упражнение по ответственному потреблению и ментальному здоровью", призванное показать всем их уровень зависимости от экранов и, возможно, пересмотреть свои повседневные привычки.

В течение этих 10 дней школы будут предлагать ученикам больше занятий по "общению и исследованиям", чтобы показать многообразие интересных способов проводить время без телефонов.

Кроме того, ученикам предлагают зарабатывать баллы за отказ от телефонов в то время, когда они не на занятиях – утром перед выходом в школу, на большом обеденном перерыве, после возвращения из школы.

В некоторых школах Франции запретили ученикам использование мобильных телефонов в течение всего учебного дня.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

В Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов. Парламент Финляндии одобрил поправки в законодательство, которые позволят ограничить учеников в пользовании мобильными телефонами во время учебного процесса.