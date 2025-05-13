У Британії розширили список "ремесел під загрозою зникнення"

У Британії список традиційних ремесел, яким загрожує зникнення, розширився до 72.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Неофіційний перелік ремесел "під великою загрозою зникнення", який веде у Британії недержавна організація Heritage Crafts, за останні два роки розширився з 62 до 72.

Зокрема, перелік поповнило традиційне накриття стріх соломою з характерними для Вельсу рисами – заокругленим зовнішнім краєм.

Ще одне вимираюче ремесло – різьблення дерев’яних фігур для носової частини суден. Декілька майстрів, що успадкували традицію, ще живі, проте у них зараз немає учнів.

Під загрозою опинилася також ювелірна справа.

Загальний перелік ремесел, які можуть залишитися без живих "носіїв умінь" з плином часу, зріс до майже сотні. Водночас за цей період жодне ремесло не проголосили таким, що "вимерло", а деякі навіть почали відроджуватись – як, наприклад, плетіння традиційних кошиків, виготовлення сідел і дерев’яних тарілок, які вирізьблюють з цільного шматка дерева за допомогою спеціального станка.

Нагадаємо, французькі сировари нарікали на запропонований ЄС закон про переробку відходів, заявляючи, що це ставить під загрозу традиційний сир камамбер.

В Іспанії елітний різновид хамону опинився під загрозою через зміну клімату.