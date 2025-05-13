У Британії розширили список "ремесел під загрозою зникнення"
У Британії список традиційних ремесел, яким загрожує зникнення, розширився до 72.
Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
Неофіційний перелік ремесел "під великою загрозою зникнення", який веде у Британії недержавна організація Heritage Crafts, за останні два роки розширився з 62 до 72.
Зокрема, перелік поповнило традиційне накриття стріх соломою з характерними для Вельсу рисами – заокругленим зовнішнім краєм.
Ще одне вимираюче ремесло – різьблення дерев’яних фігур для носової частини суден. Декілька майстрів, що успадкували традицію, ще живі, проте у них зараз немає учнів.
Під загрозою опинилася також ювелірна справа.
Загальний перелік ремесел, які можуть залишитися без живих "носіїв умінь" з плином часу, зріс до майже сотні. Водночас за цей період жодне ремесло не проголосили таким, що "вимерло", а деякі навіть почали відроджуватись – як, наприклад, плетіння традиційних кошиків, виготовлення сідел і дерев’яних тарілок, які вирізьблюють з цільного шматка дерева за допомогою спеціального станка.
Нагадаємо, французькі сировари нарікали на запропонований ЄС закон про переробку відходів, заявляючи, що це ставить під загрозу традиційний сир камамбер.
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