Каллас: Росія не зацікавлена в мирі, вона лише грає в ігри

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас поставила під сумнів готовність Росії до припинення вогню і завершення розвʼязаної нею війни проти України.

Про це вона сказала журналістам у Копенгагені 13 травня, повідомляє "Європейська правда".

На думку Каллас, Росія не зацікавлена в мирі, тому що "вони все ще бомблять Україну".

"Тобто якби вони були зацікавлені в мирі, вони могли б зупинитися просто зараз. Адже минуло вже більше двох місяців, відколи Україна погодилася на беззастережне припинення вогню", – додала вона.

Топдипломатка ЄС заявила, що Росія "явно грає в ігри, намагаючись виграти час, сподіваючись, що час на її боці".

"Тож ми не бачимо жодних серйозних зусиль (щодо миру) з її боку", – підсумувала Каллас.

Як відомо, Україна з березня погодилась на 30-денне безумовне перемирʼя, яке Росія жодного разу так і не підтримала.

Тим часом цього четверга, 15 травня, до Туреччини має прибути президент України Володимир Зеленський, який чекатиме на зустріч із Владіміром Путіним – якої вимагав президент США Дональд Трамп.

Зеленський заявив, що очікує на "найсильніший пакет санкцій" від союзників України у випадку, якщо Путін не прилетить у Стамбул домовлятись про припинення вогню.