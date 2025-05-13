Каллас: Россия не заинтересована в мире, она лишь играет в игры

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас поставила под сомнение готовность России к прекращению огня и завершению развязанной ею войны против Украины.

Об этом она сказала журналистам в Копенгагене 13 мая, сообщает "Европейская правда".

По мнению Каллас, Россия не заинтересована в мире, потому что "они все еще бомбят Украину".

"То есть если бы они были заинтересованы в мире, они могли бы остановиться прямо сейчас. Ведь прошло уже более двух месяцев, с тех пор как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня", – добавила она.

Топ-дипломат ЕС заявила, что Россия "явно играет в игры, пытаясь выиграть время, надеясь, что время на ее стороне".

"Поэтому мы не видим никаких серьезных усилий (по миру) с ее стороны", – подытожила Каллас.

Как известно, Украина с марта согласилась на 30-дневное безусловное перемирие, которое Россия ни разу так и не поддержала.

Между тем в этот четверг, 15 мая, в Турцию должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский, который будет ждать встречи с Владимиром Путиным – которой требовал президент США Дональд Трамп.

Зеленский заявил, что ожидает "сильнейший пакет санкций" от союзников Украины в случае, если Путин не прилетит в Стамбул договариваться о прекращении огня.