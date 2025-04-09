Уряд Чехії каже, що поки не буде запроваджувати євро

Міністерство фінансів Чехії та Чеський національний банк рекомендували уряду не встановлювати дату запровадження в країні євро – спільної європейської валюти.

Про це заявив міністр фінансів країни Збінєк Станюра, повідомляє "Європейська правда".

Чехія відповідає так званим Маастрихтським критеріям вступу до єврозони у сфері державних фінансів, "що дозволяє нам розпочати серйозну і реалістичну дискусію про дату прийняття євро", сказав глава чеського Мінфіну.

"Досвід інших країн, які прийняли євро в минулому, показує, що ключовим фактором є підтримка населення. У Чеській Республіці чверть населення зараз підтримує запровадження євро", – додав він.

За словами Станюри, поки підтримка переходу на європейську валюту не досягне принаймні 50%, "відмовлятися від національної валюти з такою давньою традицією, на мою думку, немає сенсу".

Чехія зобов'язалася запровадити євро під час вступу до Європейського Союзу в 2004 році. Цю ж позицію підтримав нинішній коаліційний уряд на чолі з Петром Фіалою, який перебуває при владі з 2021-го, а також президент Петр Павел.

Але найбільша партія коаліції – "Громадянські демократи" Фіали – не має єдиної позиції щодо євро: її консервативне крило виступає проти вступу до єврозони.