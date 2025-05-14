В Турции задержали десятки студентов из-за протеста против исламского проповедника

Турецкая полиция задержала более 90 студентов во вторник, 13 мая, в стамбульском университете Богазичи из-за протеста против конференции исламского проповедника Нуреддина Йилдиза.

Об этом со ссылкой на заявление губернатора города пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Во вторник, 13 мая, студенты выступали против проведения конференции Нуреддина Йилдиза – исламского проповедника, известного своими противоречивыми взглядами на ранние браки. Мероприятие было организовано студенческим клубом университета.

По данным губернатора Стамбула, в общей сложности было задержано 97 студентов, когда они попытались прорвать полицейский кордон на территории кампуса.

Он также отметил, что 13 полицейских получили травмы, упав в пятиметровую строительную яму во время столкновений.

Студенты университетов играют активную роль в протестном движении в Турции в последние месяцы, в частности из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В частности, в начале апреля несколько тысяч турецких студентов протестовали в Стамбуле и Анкаре против ареста Имамоглу.

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