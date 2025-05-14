Президентка Єврокомісії підтвердила погодження 17-го пакета санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила погодження 17-го пакета санкцій проти Росії, що націлений, зокрема, на "тіньовий флот" танкерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн написала, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2025

"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", – зазначила вона.

Перед цим "ЄвроПравда" дізналась від одного з дипломатів у Брюсселі, що посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Це є першим кроком у процедурі.

Остаточно санкції мають затвердити під час засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

Після того, як буде затверджений 17-й пакет санкцій, розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.