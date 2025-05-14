Укр Рус Eng

Президентка Єврокомісії підтвердила погодження 17-го пакета санкцій проти РФ

Новини — Середа, 14 травня 2025, 11:18 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила погодження 17-го пакета санкцій проти Росії, що націлений, зокрема, на "тіньовий флот" танкерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн написала, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", – зазначила вона. 

Перед цим "ЄвроПравда" дізналась від одного з дипломатів у Брюсселі, що посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Це є першим кроком у процедурі.

Остаточно санкції мають затвердити під час засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

Після того, як буде затверджений 17-й пакет санкцій, розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія санкції
Реклама: