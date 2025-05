Президентка Єврокомісії підтвердила погодження 17-го пакета санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила погодження 17-го пакета санкцій проти Росії, що націлений, зокрема, на "тіньовий флот" танкерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн написала, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high…