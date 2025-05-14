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Президент Еврокомиссии подтвердила согласование 17-го пакета санкций против РФ

Новости — Среда, 14 мая 2025, 11:18 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций против России, который нацелен, в частности, на "теневой флот" танкеров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Фон дер Ляйен написала, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против России.

"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, применяемым на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна закончиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль", – отметила она.

Перед этим "ЕвроПравда" узнала от одного из дипломатов в Брюсселе, что послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России. Это первый шаг в процедуре.

Окончательно санкции должны утвердить во время заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

После того как будет утвержден 17-й пакет санкций, начнется работа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.

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Еврокомиссия санкции
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