Президент Еврокомиссии подтвердила согласование 17-го пакета санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций против России, который нацелен, в частности, на "теневой флот" танкеров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Фон дер Ляйен написала, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против России.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high…