Президент Еврокомиссии подтвердила согласование 17-го пакета санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций против России, который нацелен, в частности, на "теневой флот" танкеров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Фон дер Ляйен написала, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против России.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2025

"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, применяемым на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна закончиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль", – отметила она.

Перед этим "ЕвроПравда" узнала от одного из дипломатов в Брюсселе, что послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России. Это первый шаг в процедуре.

Окончательно санкции должны утвердить во время заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

После того как будет утвержден 17-й пакет санкций, начнется работа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.