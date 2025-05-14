Санду призвала молдаван с гражданством Румынии голосовать за прозападного кандидата

Президент Молдовы Майя Санду призвала молдаван, имеющих гражданство Румынии, поддержать на румынских выборах прозападного кандидата Никушора Дана.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду опубликовала в своих соцсетях видеообращение, в котором выразила поддержку Дану и призвала молдаван с правом голоса на румынских выборах принять в них участие и голосовать за него.

"Мы, молдаване, знаем ценность свободы и безопасности, и мы стремимся быть частью европейской семьи вместе с Румынией. Те, кто имеет гражданство Румынии, могут проголосовать в эти выходные, чтобы защитить то, что уже завоевала Румыния и что теперь находится под угрозой", – заявила Санду.

Заявление поддержки опубликовал также министр иностранных дел Михай Попшой.

"Никушора Дана в президенты, Илие Боложана в премьеры. Надежная команда для Румынии и Молдовы!" – написал он в своем Facebook.

Напомним, второй тур президентских выборов в Румынии пройдет 18 мая, в нем будут соперничать лидер ультраправых Джордже Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

Один из последних опросов свидетельствует, что кандидаты сравняли рейтинги. Однако, учитывая большую поддержку Симиона среди румынской диаспоры (которую опрос не охватывает) и нежелание части респондентов признаваться в голосовании за одиозного политика, его победа выглядит очень вероятным сценарием.

Молдаване с гражданством Румынии могут существенно повлиять на выборы, если массово примут участие.

Напомним, в первом туре 4 мая победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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