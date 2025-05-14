Симион поблагодарил Вэнса за речь в Мюнхене, где тот "наехал" на Румынию

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион похвалил вице-президента США Джей Ди Вэнса за его речь на Мюнхенской конференции, где тот критиковал Румынию за перезапуск выборов.

Как сообщает "Европейская правда", Симион сделал свои заявления в интервью The American Conservative.

Симион сказал, что "однозначно ожидает" попыток не допустить его победы и "значительного вмешательства со стороны разведывательных агентств, связанных с различными европейскими странами".

Его спросили, что он планирует делать в случае такого сценария и рассчитывает ли он на Трампа и Вэнса как "ключевых партнеров, которые помогут решить потенциальный политический кризис".

"Речь вице-президента Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности была как бальзам на душу – он говорил правду. Мы хотим справедливости. Мы хотим строить будущее для нашей нации, как призвал президент Трамп в своем обращении к ООН", – ответил Джордже Симион.

"Будущее принадлежит патриотам. Я буду бороться за свободу, как и мои предки. Я буду бороться, чтобы Румыния и другие европейские государства остались частью свободного мира и сильными союзниками США, величайшей нации на планете", – заявил Симион.

Напомним, второй тур президентских выборов в Румынии пройдет 18 мая, в нем будут соперничать лидер ультраправых Джордже Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

В первом туре 4 мая Джордже Симион набрал 40,94%, а Никушор Дан – 20,99%.

Один из последних опросов свидетельствует, что кандидаты перед вторым туром сравняли рейтинги. Однако, учитывая большую поддержку Симиона среди румынской диаспоры (которую опрос не охватывает) и нежелание части респондентов признаваться в голосовании за одиозного политика, его победа выглядит очень вероятным сценарием.

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