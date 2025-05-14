Франція виділяє 10 млн євро на ремонт пошкодженого дроном РФ укриття на ЧАЕС

Франція оголосила про внесок 10 млн євро на рахунок Чорнобильського фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що дозволить надалі фінансувати роботи з ремонту захисного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, пошкодженого російським дроном.

Про це повідомила пресслужба українського Мінфіну, пише "Європейська правда".

Про внесок представники Франції оголосили під час засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Угоду про внесок у Лондоні підписали спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн та віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман.

Створений ЄБРР у 2020 році Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля підтримує взаємодію з донорами щодо комплексного вирішення питань Чорнобиля.

Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

З початком широкомасштабного російського вторгнення сфера дії фонду розширилася, щоб охопити також заходи, спрямовані на відновлення ядерної безпеки та захисту ЧАЕС.

Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро. На сьогодні на рахунку фонду – понад 19 млн євро.

У ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, пошкодження саркофага були суттєві.

На тлі удару РФ по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російський удар дроном по Чорнобильській АЕС та сказала, що це ще раз показує, що Росія не шукає миру.