Франция выделяет 10 млн евро на ремонт поврежденного дроном РФ укрытия на ЧАЭС

Франция объявила о взносе в 10 млн евро на счет Чернобыльского фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), что позволит в дальнейшем финансировать работы по ремонту защитного укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС, поврежденного российским дроном.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина, пишет "Европейская правда".

О взносе представители Франции объявили во время заседания Ассамблеи доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Соглашение о взносе в Лондоне подписали специальный уполномоченный президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн и вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерств Марк Боуман.

Созданный ЕБРР в 2020 году Счет международного сотрудничества для Чернобыля поддерживает взаимодействие с донорами по комплексному решению вопросов Чернобыля.

Его целью является, в частности, поддержка Украины в преодолении сложных вызовов по демонтажу нестабильных конструкций укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, проведение ремонтных работ для безопасной эксплуатации нового защитного укрытия и обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

С началом широкомасштабного российского вторжения сфера деятельности фонда расширилась, чтобы охватить также меры, направленные на восстановление ядерной безопасности и защиты ЧАЭС.

Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит имеющиеся в настоящее время ресурсы. Общие расходы на полное восстановление Нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн евро. На сегодняшний день на счете фонда – более 19 млн евро.

В ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью врезался в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, повреждения саркофага были существенными.

На фоне удара РФ по ЧАЭС глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила российский удар дроном по Чернобыльской АЭС и сказала, что это еще раз показывает, что Россия не ищет мира.