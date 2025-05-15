Ультраправий кандидат у президенти Румунії оскандалився, назвавши опонента "аутистом"

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, був змушений вибачатись після того, як назвав свого опонента Нікушора Дана "аутистом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У розмові з журналісткою румунського PRO TV у четвер Сіміон заявив, що "У вас є кандидат, якого ви підтримуєте, він аутист, бідолаха", маючи на увазі мера Бухареста Нікушора Дана.

Це щонайменше другий раз, коли ультраправий румунський політик використовує подібну образу в бік опонентів.

У відповідь на слова Сіміона мер Бухареста назвав неприпустимими образу сотень тисяч дітей і дорослих з розладами аутистичного спектру в Румунії.

"Сім'ї в Румунії, які мають дитину з особливими потребами, борються за нормальне життя в державі, яка тільки принижує", – заявив незалежний кандидат у президенти.

Своє обурення висловили й румунська Національна ради з питань боротьби з дискримінацією, а дві федерації, що опікуються людьми з розладами аутистичного спектру, пообіцяли подати скаргу на Сіміона.

Після хвилі обурення лідер AUR у четвер ввечері опублікував вибачення, заявивши, що хотів назвати Нікушора Дана "нацистом", "марксистом" і "соросям".

"Не думаю, що я вжив цей термін правильно, і прошу вибачення у людей з нейродивергентністю", – заявив ультраправий кандидат.

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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