Ультраправый кандидат в президенты Румынии оскандалился, назвав оппонента "аутистом"

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, был вынужден извиниться после того, как назвал своего оппонента Никушора Дана "аутистом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В беседе с журналисткой румынского PRO TV в четверг Симион заявил, что "у вас есть кандидат, которого вы поддерживаете, он аутист, бедняга", имея в виду мэра Бухареста Никушора Дана.

Это как минимум второй раз, когда ультраправый румынский политик использует подобное оскорбление в адрес оппонентов.

В ответ на слова Симиона мэр Бухареста назвал недопустимыми оскорбления сотен тысяч детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра в Румынии.

"Семьи в Румынии, которые имеют ребенка с особыми потребностями, борются за нормальную жизнь в государстве, которое только унижает", – заявил независимый кандидат в президенты.

Свое возмущение выразили и румынский Национальный совет по вопросам борьбы с дискриминацией, а две федерации, занимающиеся людьми с расстройствами аутистического спектра, пообещали подать жалобу на Симиона.

После волны возмущения лидер AUR в четверг вечером опубликовал извинения, заявив, что хотел назвать Никушора Дана "нацистом", "марксистом" и „соросям".

"Не думаю, что я употребил этот термин правильно, и прошу прощения у людей с нейродивергентностью", – заявил ультраправый кандидат.

Напомним, в первом туре 4 мая победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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