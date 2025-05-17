МЗС Німеччини: ЄС запровадить нові санкції проти "тіньового флоту" Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про посилення нагляду після підозрілих інцидентів із "тіньовим флотом" Росії у Балтійському морі.

Про це він сказав у інтерв’ю німецьким ЗМІ, цитує Zeit, пише "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що "ситуація з безпекою продовжує загострюватися останніми місяцями".

"Перерізані кабелі, порушені сигнали і підозрілі судна викликають у нас велику стурбованість", – наголосив глава МЗС Німеччини.

Відтак він анонсував подальші патрулювання та нові санкції проти російського "тіньового флоту".

"Як сусіди, як НАТО і як ЄС, ми робимо все можливе, щоб протидіяти гібридним загрозам, включно з додатковими патрулями. Росія становить загрозу для всіх нас у Балтійському регіоні", – наголосив Вадефуль.

Він назвав "тіньовий флот" Росії серйозною загрозою для безпеки. ЄС, за його словами, "безпосередньо запровадить нові санкції" проти цих суден, які Росія використовує для обходу обмежень.

"Це також допоможе Україні, адже тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – додав глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".