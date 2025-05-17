МИД Германии: ЕС введет новые санкции против "теневого флота" России

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил об усилении надзора после подозрительных инцидентов с "теневым флотом" России в Балтийском море.

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, цитирует Zeit, пишет "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что "ситуация с безопасностью продолжает обостряться в последние месяцы".

"Перерезанные кабели, нарушенные сигналы и подозрительные суда вызывают у нас большую озабоченность", – подчеркнул глава МИД Германии.

В связи с этим он анонсировал дальнейшее патрулирование и новые санкции против российского "теневого флота".

"Как соседи, как НАТО и как ЕС, мы делаем все возможное, чтобы противодействовать гибридным угрозам, включая дополнительные патрули. Россия представляет угрозу для всех нас в Балтийском регионе", – подчеркнул Вадефуль.

Он назвал "теневой флот" России серьезной угрозой для безопасности. ЕС, по его словам, "непосредственно введет новые санкции" против этих судов, которые Россия использует для обхода ограничений.

"Это также поможет Украине, ведь теневой флот ежедневно транспортирует нефть, которую Россия продает в обход санкций", – добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как известно, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Великобритании.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, чтоРоссия готова защищать свой "теневой флот".