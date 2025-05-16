Одіозний Сіміон звинуватив Молдову у фальсифікаціях на румунських виборах, Кишинів відповів

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон звинуватив владу Молдови у фальсифікації голосування на виборах президента Румунії.

Про це Сіміон написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда.

У п'ятницю через кілька годин після відкриття голосування на закордонних дільницях, Джордже Сіміон розмістив у Facebook ілюстрацію із зображенням колишнього президента Румунії Траяна Бесеску і свого суперника Нікушора Дана, яке супроводив таким дописом:

"Кампанія закінчилася – тепер потрібно зупинити масову фальсифікацію! Мої колеги зараз перебувають із керівництвом Спеціальної служби телекомунікацій (STS). У Республіці Молдова уряд почав "красти" (голоси – Ред.)! Ми не допустимо цього".

Згодом в партії AUR заявили, що "багато громадян Молдови та спостерігачі на місцях повідомили про організовані підвезення людей до виборчих дільниць.

Представники партії стверджують, що деякі громадяни Республіки Молдова бачили "автомобіль з румунськими номерами, з якого вийшли дві особи в навушниках, які стежили за територією" біля дільниць Генерального консульства Румунії в Кишиневі.

"Ще раз попереджаємо і закликаємо утриматися від дій уряду PAS, який пообіцяв 200 тисяч голосів Нікушору Дану. Не робіть нічого незаконного! Все, що є незаконним, документується, і ви будете відповідати за це", – зазначили в румунській ультраправій політсилі, чий прессреліз наводить HotNews.

В уряді Молдови відреагували на ці звинувачення, заявивши, що молдавани з румунським громадянством "вільні голосувати за своїми переконаннями".

"З поваги до виборців, закликаємо всіх політичних діячів утриматися від звинувачень, які лише компрометують цей демократичний процес", – сказав у коментарі HotNews речник уряду Молдови Даніель Воде.

Варто зазначити, що Сіміону заборонено в’їзд до Молдови.

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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