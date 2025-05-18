В Румынии подсчитали почти все голоса: побеждает Никушор Дан, у Симиона 46%

После обработки более 95% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов прозападный кандидат Никушор Дан сохраняет отрыв от пророссийского Джордже Симиона.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют данные румынского Центризбиркома.

Подсчитаны голоса почти со всех участков внутри страны и части зарубежных участков. Продолжается подсчет на тех участках, где голосовало большое количество людей; кроме того, в США и Канаде еще продолжается голосование.

На данный момент ЦИК сообщает о том, что получил данные 95% протоколов, которые отражают примерно 83% голосов.

За пост президента борются ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы национальной безопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.

По имеющимся данным, Никушор Дан получает значительное преимущество – сейчас у него 54,2% голосов. Джордже Симион пока имеет 45,8%, разрыв между ними – более 800 тысяч голосов, с подсчетом голосов он пока растет.

Не подсчитанными остаются около 1,8 млн голосов, что делает почти нереальным наверстание Симионом этого разрыва.

Впрочем, как сообщала "Европейская правда", Симион объявил себя победителем выборов президента Румынии и не планирует признавать поражение.

Ранее сообщалось, что экзит-полл прогнозирует поражение пророссийского Симиона, но все решат голоса диаспоры.

О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от „пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона".