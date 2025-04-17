Франція вперше за роки лідирує у ЄС за кількістю заявок на отримання притулку

У лютому 2025 року Франція вперше за багато років опинилась на першому місці серед країн ЄС за кількістю поданих там заявок на отримання притулку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro за статистичними даними, оприлюдненими Євростатом.

Франція вперше за багато років вийшла на перше місце у переліку країн ЄС за кількістю поданих там заявок на притулок у лютому 2025 року, з незначним відривом випереджаючи Іспанію та Німеччину.

У трьох країнах, за даними Євростату, подали 13065, 12975 і 12775 заявок відповідно.

Попри те, що Франція опинилась на першому місці, "стрибка" кількості заявок не спостерігалося.

Для Німеччини натомість їхня кількість за останні пів року помітно скоротилася, що може бути пов’язано зі зміною політики уряду у питанні міграції. Показник лютого майже удвічі менший за цифри липня-жовтня 2024 року, коли у ФРН реєстрували від 20 тисяч заявок і більше.

Слід зазначити, що для частини країн статистична інформація ще відсутня – зокрема для Італії, де у попередні місяці кількість заявок була співмірна з цифрами, які реєструє Франція.

Раніше німецькі ЗМІ з посиланням на непублічний документ Єврокомісії повідомили, що Німеччина за перші місяці 2025 року втратила першу сходинку серед країн ЄС, де шукачі притулку найчастіше намагаються оформити собі цей статус.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

Угода між партіями є передвісником найсуворішої міграційної політики Німеччини за останні десятиліття та була досягнута на тлі зростання популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччини".