У Варшаві кліматичні активісти увірвалися до штабу переможця першого туру виборів

У понеділок, 19 травня, активісти екологічного руху "Останнє покоління" протестують у штабі виборчої кампанії мера Варшави Рафала Тшасковського: частина з них залишилася всередині будівлі, решта протестує на вулиці.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Протестувальники "Останнього покоління" вимагають, щоб переможець першого туру президентських виборів у Польщі негайно зустрівся з ними та публічно підтримав їхні вимоги щодо розвитку доступного громадського транспорту.

Протестувальники заявляють, що залишать штаб лише за умови зустрічі з Тшасковським. Їхні вимоги: перерозподіл державного фінансування з автомагістралей на регіональний транспорт, а також впровадження єдиного місячного квитка на суму 50 злотих для поїздок у селах і малих містах.

‼️PILNE: Ostatnie Pokolenie okupuje sztab Trzaskowskiego dzień po pierwszej turze. Domagamy się rozmowy! pic.twitter.com/jDTyYjcISp – Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) May 19, 2025

"Ми дали Рафалу Тшасковському вибір: або він стане голосом мільйонів поляків, позбавлених доступу до транспорту, або в розпал кампанії зіткнеться з протестами в столиці", – заявив представник протестувальників.

Активісти наголошують, що від майбутнього президента очікують рішучості в боротьбі з кліматичною кризою та здатності об’єднувати суспільство, а не ігнорувати голоси протесту.

Вони також різко критикують результати першого туру виборів, у якому ультраправі здобули суттєву підтримку, та попереджають про небезпеку зростання фашистських настроїв у країні.

"Якщо кандидат у президенти називає себе демократичним, але не має сміливості підтримати базові соціальні вимоги – наприклад, дешевий і доступний транспорт у сільській місцевості – нас усіх чекають тяжкі наслідки", – заявила ще одна учасниця протесту.

Фото: Х

Нагадаємо, рух "Останнє покоління" вже протягом двох тижнів блокує мости у Варшаві, вимагаючи від уряду конкретних дій на захист клімату. Зокрема 5 травня, в день, коли польські учні складали письмовий іспит з рідної мови, вони блокували мости по Варшаві.

Про виборчу кампанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті: Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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