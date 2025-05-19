В Варшаве климатические активисты ворвались в штаб победителя первого тура выборов

В понедельник, 19 мая, активисты экологического движения "Последнее поколение" протестуют в штабе избирательной кампании мэра Варшавы Рафала Тшасковского: часть из них осталась внутри здания, остальные протестуют на улице.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Протестующие "Последнего поколения" требуют, чтобы победитель первого тура президентских выборов в Польше немедленно встретился с ними и публично поддержал их требования по развитию доступного общественного транспорта.

Протестующие заявляют, что покинут штаб только при условии встречи с Тшасковским. Их требования: перераспределение государственного финансирования с автомагистралей на региональный транспорт, а также введение единого месячного билета на сумму 50 злотых для поездок в селах и малых городах.

‼️PILNE: Ostatnie Pokolenie okupuje sztab Trzaskowskiego dzień po pierwszej turze. Domagamy się rozmowy! pic.twitter.com/jDTyYjcISp – Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) May 19, 2025

"Мы дали Рафалу Тшасковскому выбор: либо он станет голосом миллионов поляков, лишенных доступа к транспорту, либо в разгар кампании столкнется с протестами в столице", – заявил представитель протестующих.

Активисты отмечают, что от будущего президента ожидают решимости в борьбе с климатическим кризисом и способности объединять общество, а не игнорировать голоса протеста.

Они также резко критикуют результаты первого тура выборов, в котором ультраправые получили существенную поддержку, и предупреждают об опасности роста фашистских настроений в стране.

"Если кандидат в президенты называет себя демократическим, но не имеет смелости поддержать базовые социальные требования – например, дешевый и доступный транспорт в сельской местности – нас всех ждут тяжелые последствия", – заявила еще одна участница протеста.

Фото: Х

Напомним, движение "Последнее поколение" уже в течение двух недель блокирует мосты в Варшаве, требуя от правительства конкретных действий по защите климата. В частности, 5 мая, в день, когда польские школьники сдавали письменный экзамен по родному языку, они блокировали мосты по Варшаве.

Об избирательной кампании в Польше и последних неделях перед первым туром можно прочитать в статье: Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины

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