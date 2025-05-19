Фон дер Ляєн впевнена: угода між Британією та ЄС посилює підтримку України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що досягнення нової угоди між Британією та Європейським Союзом посилює підтримку України.

Її слова цитує Sky News, пише "Європейська правда.

Як відомо, Велика Британія та Європейський Союз досягли нової угоди щодо перезавантаження відносин після Brexit.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ця угода є позитивним сигналом для Києва.

Вона підкреслила, що документ зміцнює співпрацю у сфері безпеки та оборони, і назвала це "першим кроком" до участі Великої Британії в європейській програмі інвестицій у сферу оборони.

"Це створить нові можливості для наших оборонних галузей та відкриє шлях до більш сильної і скоординованої підтримки України", – заявила вона.

Цього ж дня ЄС і Британія під час першого після Brexit двостороннього саміту закликали Росію до повного і безумовного припинення вогню.

Перед цим британські ЗМІ повідомили про "значні зрушення" у переговорах, що тривали до пізньої ночі неділі, 18 травня, – зі сподіванням досягти якогось результату перед прибуттям президентки Єврокомісії до Лондона.