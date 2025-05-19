ЄС і Британія зблизили позиції у перемовинах про "перезапуск" відносин після Brexit

У перемовинах між Британією і Євросоюзом про "перезавантаження" відносин після усіх суперечок, пов’язаних із Brexit, в останній вечір досягли відчутного зрушення.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Співрозмовник з британського боку розкрив журналістам, що увечері в неділю у перемовинах відбувся "прорив", деталі якого ще мають фіналізувати. Це сталося в останній момент перед тим, як Кір Стармер прийматиме у Лондоні президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Серед суперечок, які досі лишаються між ЄС і Британією – доступ європейських рибалок у британські води та перевірки продуктів харчування під час перетину кордону.

Якого саме питання стосується "прорив", точно не відомо, але підозрюють, що це саме риболовля. Раніше ходили чутки про те, що ЄС і Британія близькі до 10-річної угоди про допуск європейських рибалок у британські води.

У Брюсселі при’язали риболовне питання до питання скасування перевірок продуктів харчування і наполягали, що часові рамки для першого й другого мають бути однаковими.

Міністр з питань торгівлі і підприємництва Джонатан Рейнольдс у ранкових коментарях відмовився підтверджувати домовленість про угоду щодо риболовлі, але сказав, що Британія отримала дуже вигідну пропозицію.

Окрім риби та руху товарів, перемовини стосуються також доступу для британських компаній до європейських фінансових програм розвитку оборонної промисловості, а також програм мобільності для молоді і процедури проходження кордону для громадян Британії.

Раніше повідомляли, що на саміті 19 травня Британія і Євросоюз можуть підписати пакт про оборону і безпеку, який дозволить британським збройовим компаніям брати участь у спільних закупівлях озброєнь.

Одне з нещодавніх опитувань показало, що більшість британців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв’язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.