Фон дер Ляйен уверена: соглашение между Британией и ЕС усиливает поддержку Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что достижение нового соглашения между Великобританией и Европейским Союзом усиливает поддержку Украины.

Ее слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда.

Как известно, Великобритания и Европейский Союз достигли нового соглашения о перезагрузке отношений после Brexit.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, это соглашение является позитивным сигналом для Киева.

Она подчеркнула, что документ укрепляет сотрудничество в сфере безопасности и обороны, и назвала это "первым шагом" к участию Великобритании в европейской программе инвестиций в сферу обороны.

"Это создаст новые возможности для наших оборонных отраслей и откроет путь к более сильной и скоординированной поддержке Украины", – заявила она.

В этот же день ЕС и Великобритания во время первого после Brexit двустороннего саммита призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня.

Перед этим британские СМИ сообщили о "значительных сдвигах" в переговорах, которые продолжались до поздней ночи воскресенья, 18 мая, – с надеждой достичь какого-то результата перед прибытием президента Еврокомиссии в Лондон.