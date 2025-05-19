Україна обговорює формат зустрічі з РФ та залученням союзників – Зеленський

Україна та союзники обговорюють можливість проведення зустрічі з Росією у присутності представників США та європейських держав.

Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, Київ і партнери розглядають можливість "зустрічі всіх команд на високому рівні: Америка, Україна, Росія і європейські NSA (радники з нацбезпеки. – Ред.), плюс Велика Британія".

"І така зустріч може відбутись у Туреччині Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчики, оскільки всі три країни – вони всі хороші", – додав він.

Глава держави уточнив, що вибір формату й місця зустрічі залежить від того, "хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі".

"І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.

Після цього Трамп провів годинну розмову з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.