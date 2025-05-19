Украина обсуждает формат встречи с РФ с привлечением союзников – Зеленский

Украина и союзники обсуждают возможность проведения встречи с Россией в присутствии представителей США и европейских государств.

Об этом журналистам рассказал президент Владимир Зеленский по итогам разговора с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, Киев и партнеры рассматривают возможность "встречи всех команд на высоком уровне: Америка, Украина, Россия и европейские NSA (советники по нацбезопасности. – Ред.), плюс Великобритания".

"И такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или в Швейцарии. Мы рассматриваем сейчас эти три площадки, поскольку все три страны – они все хороши", – добавил он.

Глава государства уточнил, что выбор формата и места встречи зависит от того, "кто сможет организовать это с соответствующим результатом после окончания встречи".

"И я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь ответ", – подытожил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва пойдет на уступки.

После этого Трамп провел часовую беседу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.