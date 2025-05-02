У Литві планують вкласти близько 110 млн євро у 20 проєктів військової інфраструктури

У Литві в Паневезькому регіоні планується реалізувати щонайменше 20 проєктів військової інфраструктури загальною вартістю близько 110 мільйонів євро до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба литовського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

В оборонному відомстві Литви вирішили спрямувати значну частину інвестицій на розбудову інфраструктури гусарського батальйону ім. Короля Міндаугаса ЗС Литви та Паюостиського військового аеродрому.

"Швидкий, раціональний і прозорий розвиток інфраструктури – це один з основних пріоритетів Міністерства національної оборони. Ми приділяємо увагу всім регіонам Литви, тільки цього року в країні реалізуємо понад 200 проєктів військової інфраструктури, і це лише початок", – заявила заступниця міністра оборони з питань інфраструктури Оріяна Машале.

За її словами, розвиток інфраструктури – це "можливість для зростання підприємств, від яких ми очікуємо якісної та швидкої роботи".

Повідомляється, що в Паневезькому районі завершено проєкт із прокладання залізничної гілки до Паюостиського аеродрому вартістю 1,5 млн євро.

Крім того, майже за 14 млн євро відремонтовано інженерні мережі та системи зливової каналізації.

У Паневезькому районі також створюються відповідні умови для обслуговування військової техніки та зберігання військових запасів.

Також цього року планується завершити реконструкцію моста через річку Юоста для автомобільного транспорту, а до 2027 року – реконструкцію залізничного моста через річку Юоста.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Литви планує вкласти близько 300 млн євро в інфраструктуру авіаційної бази Військово-повітряних сил в Шяуляї.

Також у Литві мають намір модернізувати й укріпити другий маршрут через Сувальський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, яке вважається потенційним місцем агресії проти ЄС і НАТО.