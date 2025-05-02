В Литве планируют вложить около 110 млн евро в 20 проектов военной инфраструктуры

В Литве в Паневежском районе планируется реализовать не менее 20 проектов военной инфраструктуры общей стоимостью около 110 млн евро до 2030 года.

Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны, информирует "Европейская правда".

В оборонном ведомстве Литвы решили направить значительную часть инвестиций на развитие инфраструктуры гусарского батальона им. Короля Миндаугаса ВС Литвы и Паюостисского военного аэродрома.

"Быстрое, рациональное и прозрачное развитие инфраструктуры – это один из основных приоритетов Министерства национальной обороны. Мы уделяем внимание всем регионам Литвы, только в этом году в стране реализуем более 200 проектов военной инфраструктуры, и это только начало", – заявила заместитель министра обороны по вопросам инфраструктуры Орияна Машале.

По ее словам, развитие инфраструктуры – это "возможность для роста предприятий, от которых мы ожидаем качественной и быстрой работы".

Сообщается, что в Паневежском районе завершен проект по прокладке железнодорожной ветки к Паюостисскому аэродрому стоимостью 1,5 млн евро.

Кроме того, почти за 14 млн евро отремонтированы инженерные сети и системы ливневой канализации.

В Паневежском районе также создаются соответствующие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов.

Также в этом году планируется завершить реконструкцию моста через реку Юоста для автомобильного транспорта, а к 2027 году – реконструкцию железнодорожного моста через реку Юоста.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Литвы планирует вложить около 300 млн евро в инфраструктуру авиабазы Военно-воздушных сил в Шяуляе.

Также в Литве намерены модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против ЕС и НАТО.