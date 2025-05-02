У Канаді лідер опозиції, який програв на власному окрузі, має шанс потрапити в парламент

Лідер Консервативної партії Канади Пʼєр Пуальєвр отримав другу нагоду потрапити до парламенту після того, як на дострокових виборах 28 квітня несподівано програв на своєму рідному окрузі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC.

Новообраний депутат-консерватор Даміен Курек у пʼятницю заявив, що відмовиться від мандата, аби дозволити лідеру своєї партії балотуватися на майбутніх довиборах.

"Хоча буде важко тимчасово відійти від цієї посади в регіоні, який я люблю і який завжди вважав своїм домом, мандат, який мені довірили, чітко вказує на необхідність змін", – заявив Курек.

Сам Пуальєвр уже прийняв пропозицію однопартійця "з повагою і вдячністю" та пообіцяв "працювати над завоюванням підтримки громадян" в окрузі Курека.

На дострокових виборах 28 квітня Даміен Курек переміг в окрузі Батл-Рівер-Кроуфут, що в провініції Альберта, набравши майже 82% голосів. Таким чином, Пуальєвр має значні шанси обратись до парламенту Канади на довиборах.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв якнайшвидше забезпечити організацію довиборів у Батл-Рівер-Кроуфуті.

Пуальєвр у понеділок програв на рідному окрузі в Оттаві, де балотувався 20 років, поступившись на пʼять відсоткових пунктів представнику Ліберальної партії Карні.

Кілька місяців тому консерватори Пуальєвра були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів у поєднанні з новим викликом для країни – нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа – змінили ситуацію.

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