У Канаді лідер консерваторів програв вибори у своєму окрузі

Лідер Консервативної партії Канади Пʼєр Пуальєвр в ході парламентських виборів зазнав поразки на своєму окрузі в Карлтоні, що в Оттаві, перервавши таким чином свою майже двадцятирічну кар’єру депутата.

Про це повідомляє CTV, інформує "Європейська правда".

За попередніми результатами, опублікованими в окрузі, перемогу здобув ліберальний кандидат Брюс Фанджой, набравши 50,6% голосів. Фанджой отримав 42 374 голоси, тоді як Пуальєвр – 38 581 голос.

Це єдиний округ в Оттаві, де був переможений чинний депутат.

Як зазначено, цей результат викличе питання про майбутнє Пуальєвра як лідера консерваторів попри те, що політсила збільшила кількість місць у парламенті, але все одно програла лібералам.

Пуальєвр виступив перед прихильниками до оголошення результатів у своєму окрузі, пообіцявши залишитися лідером партії у той час, як його Консервативна партія посіла друге місце після Ліберальної партії.

"Мої колеги-консерватори, нам є чому радіти. Сьогодні ввечері ми отримали на 20 більше місць. Ми здобули найвищий відсоток голосів, який наша партія отримувала з 1988 року", – сказав він своїм прихильникам.

Ліберальна партія на чолі з прем’єром Канади Марком Карні хоч і перемогла, але не здобула необхідної більшості, щоб одноосібно сформувати уряд.

Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів, у поєднанні з новим викликом для країни – нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа – змінили ситуацію.

Трамп на початку дня виборів знову заявив, що Канада "має стати 51-м штатом".

Детальніше про це – у статті Опір Трампу та підтримка України: про що дискутує Канада напередодні дострокових виборів.