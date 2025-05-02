В Канаде лидер оппозиции, проигравший в своем округе, имеет шанс попасть в парламент

Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр получил второй шанс попасть в парламент после того, как на досрочных выборах 28 апреля неожиданно проиграл в своем родном округе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBC.

Новоизбранный депутат-консерватор Дамиен Курек в пятницу заявил, что откажется от мандата, чтобы позволить лидеру своей партии баллотироваться на предстоящих довыборах.

"Хотя будет трудно временно отойти от этой должности в регионе, который я люблю и который всегда считал своим домом, мандат, который мне доверили, четко указывает на необходимость перемен", – заявил Курек.

Сам Пуальевр уже принял предложение однопартийца "с уважением и благодарностью" и пообещал "работать над завоеванием поддержки граждан" в округе Курека.

На досрочных выборах 28 апреля Дамиен Курек победил в округе Батл-Ривер-Кроуфут в провинции Альберта, набрав почти 82% голосов. Таким образом, Пуальевр имеет значительные шансы избраться в парламент Канады на довыборах.

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал как можно быстрее обеспечить организацию довыборов в Батл-Ривер-Кроуфут.

Пуальевр в понедельник проиграл в родном округе в Оттаве, где баллотировался 20 лет, уступив пять процентных пунктов представителю Либеральной партии Карни.

Несколько месяцев назад консерваторы Пуальевра были бесспорными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду со стороны президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.

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