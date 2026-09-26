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Вибух у центрі Афін: одна людина загинула, п’ятеро зникли безвісти

Новини — Субота, 26 вересня 2026, 11:35 — Уляна Кричковська-Богданова

Одна жінка загинула, а п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти після обвалу житлового будинку внаслідок вибуху в туристичному районі в центрі Афін.

Про це суботу, 26 вересня, представник грецької пожежної служби, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вибух, що стався в п’ятницю, зруйнував двоповерховий будинок у районі Плака, розташованому поблизу деяких із найвідвідуваніших пам’яток Афін, зокрема Акрополя та Храму Зевса.

За даними пожежної служби, внаслідок інциденту три людини отримали поранення, а будинки, магазини та автомобілі зазнали пошкоджень.

Рятувальники за допомогою пошукових собак шукали літню подружню пару, яка мешкала в одній з квартир, та чотирьох туристів, які зупинилися в іншій. 

У суботу вранці вони виявили тіло молодої жінки під час розчищення завалів будівлі.

Як повідомив представник поліції, туристи, національність яких поки що не встановлено, мали виселитися з готелю, щоб встигнути на рейс з аеропорту Афін о 15:00 у п’ятницю, але вони не з’явилися.

Спочатку не було зрозуміло, що саме спричинило вибух у районі, де розташовано багато готелів та об’єктів короткострокової оренди. Мер Афін Харіс Дукас заявив, що, ймовірно, це пов’язано з газовою інфраструктурою. 

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі. 

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей. 

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.  

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