В одному з воєводств Польщі тестуватимуть сирени

У суботу, 26 вересня, у Польщі у Люблінському воєводстві пройде навчання з використання сирен.

Про це повідомив у соцмережі Х Урядовий центр безпеки (RCB), передає "Європейська правда".

Центр урядової безпеки Польщі поінформував мешканців Білгорайського повіту в Люблінському воєводстві про навчання з використанням сирен, які заплановані на суботу, 26 вересня.

Мешканцям рекомендували зберігати спокій.

Нагадаємо, Польща за ранок четверга, 24 вересня, двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах.

Через постійні масові атаки РФ, аеропорти, розташовані найближче до українсько-польського кордону, призупиняють роботу. Зокрема, 23 вересня аеропорти Жешува і Любліна призупинили роботу на тлі російських атак на Україну.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.