ЄС вмовляє Угорщину відкрити 1-й кластер для України у перемовинах про вступ

Єврокомісія запевняє Угорщину, що відкриття кластера 1 "Основи" у перемовинах про вступ України до ЄС дасть Будапешту можливість вирішити усі питання, які у нього є щодо становища угорської меншини в Україні.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 20 травня у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах, передає кореспондентка "Європейської правди".

Відповідаючи на питання брюссельських журналістів, Марта Кос наголосила, що саме після відкриття кластера 1 для України Угорщина зможе пролобіювати внесення змін до українського законодавства щодо становища меншин.

"Робота з меншинами або їх захист є фундаментальним, важливим для Європейського Союзу, і це дуже важлива частина переговорів. Ось чому, на мою думку, було б дуже добре, якби ми могли відкрити (для України) перший кластер "Основи", який дасть Угорщині можливість отримати всі відповіді або вирішити проблеми, що виникають у них щодо їхньої меншини в Україні", – наголосила вона.

Вона додала, що ЄС повинен "дати Україні знак, що те, що вони роблять, добре, і ми повинні продовжувати весь процес вступу".

"Безпека України і продовження процесу вступу для України також забезпечить довгострокову безпеку в Європі", – переконана Марта Кос.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".