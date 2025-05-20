ЕС уговаривает Венгрию открыть 1 кластер для Украины в переговорах о вступлении

Еврокомиссия заверяет Венгрию, что открытие кластера 1 "Основы" в переговорах о вступлении Украины в ЕС даст Будапешту возможность решить все вопросы, которые у него есть относительно положения венгерского меньшинства в Украине.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 20 мая в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны и иностранных дел, передает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопросы брюссельских журналистов, Марта Кос подчеркнула, что именно после открытия кластера 1 для Украины Венгрия сможет пролоббировать внесение изменений в украинское законодательство относительно положения меньшинств.

"Работа с меньшинствами или их защита является фундаментальной, важной для Европейского Союза, и это очень важная часть переговоров. Вот почему, на мой взгляд, было бы очень хорошо, если бы мы могли открыть (для Украины) первый кластер "Основы", который даст Венгрии возможность получить все ответы или решить проблемы, возникающие у них в отношении их меньшинства в Украине", – подчеркнула она.

Она добавила, что ЕС должен "дать Украине знак, что то, что они делают, хорошо, и мы должны продолжать весь процесс вступления".

"Безопасность Украины и продолжение процесса вступления для Украины также обеспечит долгосрочную безопасность в Европе", – убеждена Марта Кос.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако этому помешало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".