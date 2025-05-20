ЄС запровадив санкції проти 28 осіб, причетних до порушень прав людини в Росії

Рада ЄС ввела обмежувальні заходи щодо 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Нові списки стосуються членів російської судової влади: суддів, прокурорів, представників Верховного суду Російської Федерації та регіональних судів, а також членів Слідчого комітету, причетних до фабрикування справ проти різних активістів.

Багато з осіб, включених до списку, брали участь у переслідуванні покійного опозиційного політика Алексєя Навального, представляючи державну прокуратуру на кількох судових засіданнях, виносивши вирок Навальному, підтверджуючи вирок щодо нього та його брата, а також проводячи політично вмотивовані судові процеси проти адвокатів Навального та технічного директора YouTube-каналу "Навальний LIVE".

Інші брали участь у засудженні активістів Алексєя Горінова, Ігоря Баришнікова та Ольги Смирної, а також блогерів Іоанна Курмойрова та Сергєя Другова, які поширювали інформацію про дії Збройних сил Російської Федерації в Україні та антивоєнні повідомлення. Їхні судові процеси характеризувалися довільним і несправедливим розглядом і використовувалися як засіб залякування інших російських громадян, які висловлюють іншу думку.

Активи осіб, включених до списку, підлягають заморожуванню. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати підсанкційним особам кошти.

Фізичні особи додатково підпадають під заборону на в'їзд, що унеможливлює їх в'їзд на територію ЄС або транзит через неї.

"ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії і глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті загарбницької війни Росії проти України", – йдеться у повідомленні.

Рада ЄС встановила нову систему обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини або зловживання ними, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також підривання демократії та верховенства права в Росії, у травні 2024 року

Цей режим дозволяє ЄС також вживати заходів щодо осіб, які надають підтримку або беруть участь у порушеннях прав людини в Росії, а також у репресіях проти громадянського суспільства та демократичної опозиції і діях, що підривають демократію та верховенство права.

Крім того, режим забороняє експорт до Росії обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій та моніторингу або перехоплення телекомунікацій.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.

Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.

Зокрема, Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за за використання хімічної зброї проти України.