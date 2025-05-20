ЕС ввел санкции против 28 человек, причастных к нарушениям прав человека в России

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство права в России.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Новые списки касаются членов российской судебной власти: судей, прокуроров, представителей Верховного суда Российской Федерации и региональных судов, а также членов Следственного комитета, причастных к фабрикации дел против различных активистов.

Многие из включенных в список лиц участвовали в преследовании покойного оппозиционного политика Алексея Навального, представляя государственную прокуратуру на нескольких судебных заседаниях, вынося приговор Навальному, подтверждая приговор в отношении него и его брата, а также проводя политически мотивированные судебные процессы против адвокатов Навального и технического директора YouTube-канала "Навальный LIVE".

Другие участвовали в осуждении активистов Алексея Горинова, Игоря Барышникова и Ольги Смирной, а также блогеров Иоанна Курмойрова и Сергея Другова, которые распространяли информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в Украине и антивоенные сообщения. Их судебные процессы характеризовались произвольным и несправедливым рассмотрением и использовались как средство запугивания других российских граждан, выражающих иное мнение.

Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять подсанкционным лицам средства.

Физические лица дополнительно подпадают под запрет на въезд, что делает невозможным их въезд на территорию ЕС или транзит через нее.

"ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте захватнической войны России против Украины", – говорится в сообщении.

Совет ЕС установил новую систему ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека или злоупотребления ими, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России, в мае 2024 года.

Этот режим позволяет ЕС также принимать меры в отношении лиц, которые оказывают поддержку или участвуют в нарушениях прав человека в России, а также в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции и действиях, подрывающих демократию и верховенство права.

Кроме того, режим запрещает экспорт в Россию оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и мониторинга или перехвата телекоммуникаций.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизирующую деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Данные санкции являются одним из серии пакетов, которые готовили к утверждению 20 мая.

В частности, Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.