Сербський суд на тлі тиску замінив в'язницю на домашній арешт для 3 з 6 ув'язнених активістів

У вівторок апеляційний суд у Сербії звільнив трьох з шести активістів з в'язниці після протестів і міжнародної критики популістського уряду, який зіткнувся з багатомісячними демонстраціями проти корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Суд у північному місті Новий Сад постановив, що троє з них залишаться під домашнім арештом в очікуванні судового розгляду за підозрою в антидержавній діяльності. Суд заявив, що згодом винесе ще одне рішення щодо трьох інших ув'язнених активістів.

Шістьох активістів затримали в березні після того, як перед великим мітингом у столиці Сербії Белграді проурядові ЗМІ транслювали таємні записи, на яких нібито йшлося про їхню змову з метою захоплення державних установ. Сотні людей вже кілька днів протестують проти їхнього тривалого утримання під вартою.

Серед звільнених з в'язниці – вчителька середньої школи, яку минулого тижня перевели до тюремної лікарні в Белграді після того, як вона оголосила голодування.

Величезний мітинг 15 березня в Белграді був частиною протестів, що почалися після того, як 1 листопада на залізничному вокзалі в Новому Саді обвалився бетонний навіс, в результаті чого загинули 16 людей. Вражений трагедією, уряд популістського президента Александара Вучича посилив тиск на причетних до неї, намагаючись приборкати демонстрації.

Адвокати ув'язнених активістів у Новому Саді кажуть, що звинувачення проти їхніх підзахисних ґрунтуються на незаконному прослуховуванні телефонних розмов, а доказів не вистачає.

Вучич розкритикував це рішення в заяві на проурядовому телеканалі Informer, заявивши, що воно стало результатом тиску з боку "банди" протестувальників за межами суду. Він назвав активістів "терористами", додавши, що "немає жодної країни в світі", яка б випустила їх з в'язниці.

Протестувальники в Новому Саді заявили у вівторок, що вони продовжуватимуть демонстрації доти, доки всі шестеро активістів не вийдуть з в'язниці. Ще шість активістів, яким висунуті такі ж звинувачення, перебувають за межами країни.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

Більше читайте тут: Гармата на захисті Вучича: як президент Сербії втратив довіру громадян і що буде далі.