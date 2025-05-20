Сербский суд на фоне давления заменил тюрьму на домашний арест для 3 из 6 активистов

Во вторник апелляционный суд в Сербии освободил трех из шести активистов из тюрьмы после протестов и международной критики популистского правительства, которое столкнулось с многомесячными демонстрациями против коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Суд в северном городе Новый Сад постановил, что трое из них останутся под домашним арестом в ожидании судебного разбирательства по подозрению в антигосударственной деятельности. Суд заявил, что впоследствии вынесет еще одно решение в отношении трех других заключенных активистов.

Шестерых активистов задержали в марте после того, как перед большим митингом в столице Сербии Белграде проправительственные СМИ транслировали тайные записи, на которых якобы говорилось об их сговоре с целью захвата государственных учреждений. Сотни людей уже несколько дней протестуют против их длительного содержания под стражей.

Среди освобожденных из тюрьмы – учительница средней школы, которую на прошлой неделе перевели в тюремную больницу в Белграде после того, как она объявила голодовку.

Огромный митинг 15 марта в Белграде был частью протестов, начавшихся после того, как 1 ноября на железнодорожном вокзале в Новом Саде обвалился бетонный навес, в результате чего погибли 16 человек. Потрясенное трагедией, правительство популистского президента Александара Вучича усилило давление на причастных к ней, пытаясь обуздать демонстрации.

Адвокаты заключенных активистов в Новом Саде говорят, что обвинения против их подзащитных основываются на незаконном прослушивании телефонных разговоров, а доказательств не хватает.

Вучич раскритиковал это решение в заявлении на проправительственном телеканале Informer, заявив, что оно стало результатом давления со стороны "банды" протестующих за пределами суда. Он назвал активистов "террористами", добавив, что "нет ни одной страны в мире", которая бы выпустила их из тюрьмы.

Протестующие в Новом Саде заявили во вторник, что они будут продолжать демонстрации до тех пор, пока все шестеро активистов не выйдут из тюрьмы. Еще шесть активистов, которым предъявлены такие же обвинения, находятся за пределами страны.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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