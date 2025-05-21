Рада ЄС продовжила повноваження цивільної місії Євросоюзу у Молдові

Рада Європейського Союзу схвалила продовження мандату партнерської місії ЄС у Молдові ще на два роки та дещо розширила її повноваження.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рада ЄС підтримала рішення щодо продовження партнерської місії ЄС у Молдові (EUPM) до 31 травня 2027 року з бюджетом у розмірі 19,8 млн євро.

Крім того, Рада скоригувала мандат місії, зробивши додатковий акцент на стратегічному консультуванні влади Молдови у безпекових питаннях.

"Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Молдова зазнала більше спроб підірвати її демократичні інституції, ніж будь-коли раніше. Через діяльність місії ми допомагаємо Молдові посилити кібербезпеку і покращити її захист від гібридних загроз", – зазначила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

"Підтримка Євросоюзом для того, щоб Молдова ставала сильнішою і стійкішою – це інвестиція у нашу власну безпеку, а також у рух Молдови до членства у ЄС", – додала вона.

Цивільна місія ЄС у Молдові існує з квітня 2023 року. Початково її запустили на два роки з метою підвищити стійкість країни до різних гібридних загроз.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, результат яких буде визначальним для курсу країни, і стратегічно значущий також для України. У Кремлі сподіваються завдяки цим виборам привести до влади в країні лояльні сили.

Як повідомлялося, ЄС може "розірвати" пару Молдови й України на шляху до членствау Євросоюзі і почати переговори з Молдовою раніше, якщо вето Угорщини щодо України так і не здолають.

У Єврокомісії розповіли, що переконують Угорщину в тому, що відкриття першого кластера у перемовинах про вступ України до ЄС дасть Будапешту можливість вирішити усі питання щодо становища угорської меншини в Україні.